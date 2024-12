La curva non applaude, mentre la squadra si avvicina a fine partita: piovono fischi, più di qualche imprecazione, a più riprese i "tirate fuori i co....". Ecco: è un momento esattamente così, con il solo gol dinel finale che non apre la crisi di risultati Nono pareggio per i bianconeri, con il 2-2 firmato contro il Bologna allo Stadium. Undicesimo in tutta la stagione. Quarto di fila dal ritorno dalla sosta. Insomma: c'è solo un risultato ed è ben diverso dal passato, quando contava solo vincere.Il pareggio alimenta ugualmente la distanza dalla vetta e dal quarto posto. Toccherà tornare a correre, e quanto prima.Leggi le PAGELLE nella gallery dedicata: è qui in basso.