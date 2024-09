Juventus, le cinque notizie di oggi lunedì 2 settembre 2024

Il mercato è finito, ma il mercato non è finito. È questa sorta di paradosso ad animare oggi la giornata in casa Juventus La Juventus sta vivendo un’importante accelerazione sul mercato in uscita. Tiago Djalò è pronto per un trasferimento in prestito, con dettagli finali da definire, mentre il futuro di Filip Kostic è al centro di intense trattative, con due club in corsa per il suo acquisto. Questa giornata di mercato arriva subito dopo il big match tra Juventus e Roma, una partita che ha fornito preziose indicazioni tattiche per il tecnico.Le scelte di formazione e le strategie messe in campo contro la squadra giallorossa hanno evidenziato le priorità e le possibili evoluzioni tattiche della squadra bianconera. Inoltre, le dichiarazioni di Gleison Bremer hanno attirato l’attenzione, sottolineando il suo ruolo cruciale nella difesa e il suo impegno costante. Questi sviluppi sono seguiti con interesse dai tifosi e dagli esperti di calciomercato, che attendono ulteriori novità.