Difesa Juventus, lo sfogo di Bremer

. Uno sfogo in piena regola - seppur contenuto nei toni - quello dinel post, match in cui la squadra bianconera si è confermata sostanzialmente perfetta in difesa mantenendo la porta inviolata come nelle prime due giornate di Serie A. Ai microfoni di Mediaset il brasiliano ha risposto alle critiche di chi, già in passato, non lo riteneva il profilo migliore per la difesa a quattro, come quella adottata da: "Qualcuno ha detto che la soffrivo? Ho sentito anche questo. Secondo me è una ca***ta. Con la squadra equilibrata c’è ordine e quando c’è ordine va tutto bene. E con Motta c’è ordine. dimostrerò che riuscirò a giocare anche con la difesa a quattro", le sue parole.Bremer ha poi aggiunto: "Dobbiamo lavorare per renderci maggiormente pericolosi contro una squadra che difende più bassa, abbiamo creato qualcosa in più nel secondo tempo ma non è bastato. Siamo solo all’inizio del nostro percorso, non abbiamo preso goal in queste tre partite che è un qualcosa di decisamente buono però dobbiamo migliorare lavorando quotidianamente. Cosa è cambiato da Allegri a Motta? È cambiato tanto, ci siamo parlati con Gatti, Danilo. Ora siamo in una difesa a quattro, il mister chiede di difendere di più con la palla".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui