Djalò al Porto: la formula del trasferimento

Ci siamo, è tutto fatto. Lae ilhanno raggiunto un'intesa per il trasferimento nel club lusitano di, da mesi sulla lista degli esuberi bianconeri e rimasto tale anche con il ritorno a Torino dopo le visite mediche effettuate con la Roma. Stando a Fabrizio Romano , l'accordo prevede un semplice prestito secco, senza diritto né obbligo di riscatto, con il pagamento dell'ingaggio diviso tra i due club. In questi minuti sono in fase di preparazione tutti i documenti necessari, dopodiché il difensore potrà firmare il suo contratto con il Porto.





