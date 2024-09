Juventus, Djalo al Porto: tutti i dettagli

è a un passo dal. Come riferito dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il difensore ha accettato di trasferirsi in prestito nella squadra lusitana, che ora sta discutendo con lagli ultimi dettagli in merito al pagamento dell'ingaggio, che potrebbe essere diviso tra i due club.Djalò, approdato a Torino solo lo scorso gennaio, era subito finito sulla lista degli esuberi di Thiago Motta, senza però riuscire a trovare una sistemazione nei mesi estivi. Ciò fino a pochi giorni fa, quando sembrava destinato alla Roma con tanto di visite mediche già effettuate. La trattativa, però, non si è mai conclusa, pertanto il classe 2000 è tornato alla Juventus, forse ancora con la speranza di ritagliarsi un po' di spazio in squadra. Poco fa, invece, la notizia del suo imminente ritorno "a casa", nel suo Portogallo. L'operazione è quasi chiusa, la fumata bianca è attesa a breve.





