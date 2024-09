Kostic Juve, le ultime

La Juventus sta vivendo ore cruciali per il futuro di Filip Kostic , con due trattative ancora in corso per il trasferimento dell'esterno serbo. Il club bianconero è in contatto sia con l'-, club dell'Arabia Saudita, sia con il. Il tempo stringe soprattutto per la trattativa con l'Al-Ittihad, poiché il mercato saudita chiude oggi a mezzanotte, il che rende queste ultime ore decisive. In Turchia, invece, il mercato chiude il 13 settembre.L'Al-Ittihad, noto per aver già ingaggiato diversi giocatori di alto profilo, potrebbe rappresentare una destinazione molto interessante per Kostic, sia dal punto di vista economico che sportivo. Tuttavia, anche il Galatasaray, una delle squadre più prestigiose della Turchia, è fortemente interessato al giocatore. I turchi, noti per la loro passione e il loro progetto ambizioso, potrebbero essere un'alternativa attraente per il serbo.La Juventus, dal canto suo, è pronta a valutare entrambe le offerte, cercando di ottenere il miglior accordo possibile sia per il club che per il giocatore. Kostic, messo sul mercato in estate, potrebbe quindi essere già vicino a una nuova avventura. Nelle prossime ore si capirà se l'esterno serbo lascerà i bianconeri per approdare in Arabia Saudita o in Turchia.