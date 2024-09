Juventus, le ultime su Kostic

Non solo Tiago Djalò, a un passo dal Porto . Stando all'esperto di mercato Gianluca Di Marzio anchepotrebbe lasciare lanelle prossime ore, sfruttando il fatto che in alcuni Paesi il calciomercato è ancora aperto. Nel suo caso si parla dell'Arabia Saudita e, nello specifico, dell', che sta lavorando anche per ingaggiare l'ex obiettivo bianconero Wenderson Galeno. In corso le trattative per raggiungere un'intesa, con i bianconeri che puntano a cedere il serbo a titolo definitivo per accorciare ulteriormente la lista degli esuberi dove rimane anche Arthur.Prima della chiusura del calciomercato in Italia, per Kostic si era parlato molto dell'ipotesi Fiorentina, grazie a cui la Juve avrebbe incassato circa 7 milioni di euro tramite un prestito con obbligo di riscatto. Da capire come si svilupperanno adesso i dialoghi con gli arabi, che hanno qualche ora di tempo per perfezionare il tutto.





