Juventus, la situazione di Conceicao

Non è stato necessario attendere molto per assistere all'esordio con ladi. Il giovane esterno figlio d'arte ha avuto la sua prima occasione già ieri sera, nel big match casalingo contro la Roma , in cui ha dato subito una piccola "scossa" alla squadra bianconera creando un notevole scompiglio con i suoi dribbling nella difesa giallorossa e andando anche a un passo dal goal. Avrà sicuramente altre occasioni per mettersi in mostra, dopo la sosta. E in casa bianconera c'è grande curiosità da questo punto di vista, anche perché la formula che ha portato Chico a Torino - un prestito secco oneroso per 7 milioni di euro - imporrà riflessioni sul suo futuro già a breve.Come spiega Gazzetta.it, i colloqui con il- che proprio in queste ore sta trattando per ingaggiare Tiago Djalò - cominceranno molto presto, già a fine mese. Il club lusitano farà leva sullada 30 milioni di euro che si attiverà l'estate prossima, ma dovrà fare i conti pure con la volontà dello stesso Conceicao, che nel pre-campionato ha interrotto gli allenamenti pur di trasferirsi alla Juve. Juve che quindi potrebbe partire da un'offerta pari alla metà del valore della clausola (15 milioni), magari con la possibilità di aggiungere qualche bonus (2-3). I portoghesi potrebbero cedere ma a condizioni economiche più favorevoli, tenendo il punto sui 25 milioni. I presupposti per un'intesa sembrano esserci.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui