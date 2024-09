Juventus-Roma, la partita di Conceicao

Minuti giocati: 45'

Tiri bloccati: 1

Dribbling tentati (riusciti): 3 (3)

Tocchi: 31

Precisione dei passaggi: 84.6%

Contrasti a terra (vinti): 9 (7)

Un esordio frizzante quello di Franciscoin maglia bianconera. Ha subito conquistato i tifosi che sui social si sono scatenati, proprio come lo era lui in campo. Un bel esordio, è apparso sicuramente il più in forma tra i nuovi arrivi bianconeri il giocatore ex Porto e figlio d'arte. Con i suoi dribbling ha creato scompiglio nella difesa giallorossa andando anche ad un passo dalla gloria personale. A dimostrarlo sono i numeri della gara (dati SofaScore)





