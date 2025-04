Gatti e la leadership ritrovata: quel gesto dopo l'infortunio lo dimostra

AFP or licensors



Federico Gatti e la leadership ritrovata

Gatti, il retroscena contro il Genoa



Gatti, il gesto dopo l'uscita dal campo

Ladeve ritrovare sè stessa e per farlo deve ricompattarsi, ripartire da quelli che sono i leader di questa squadra. Tra loro c'è indubbiamente il difensore classe 1998 arrivato dal Frosinone Federicoche in precedenza con Thiago Motta aveva anche avuto la fascia da capitano. Nell'era di Tudor è ormai noto, il capitano è Manuel Locatelli, ma la leadership di Gatti sarà fondamentale.Il difensore infatti nella partita di sabato contro ilè stato protagonista, nonostante l'infortunio rimediato al minuto 26 della sfida quando rimedia un calcio da Andrea Pinamonti. L'esito degli esami non è di certo felice: "gli esami radiologici eseguiti hanno evidenziato la presenza di una frattura composta della diafisi del perone" recita il comunicato della società bianconera. Circa un mese di stop. C'è però un importante aspetto passato inosservato che arriva proprio dalla sfida contro il Genoa.Il difensore dopo aver rimediato l'infortunio che si è rivelato poi gravei, stringendo i denti nonostante il dolore. Proprio in quel lasso temporale è arrivata la rete di Kenan Yildiz. Tudor infatti aveva ritardato il cambio nonostante Kalulu fosse già pronto ma voleva accelerare i tempi, come la richiesta a Koopmeiners per la rapidità di battuta nella rimessa laterale che vale di fatto un assist a Kenan.Dopo l'uscita dal campo Gatti, non in panchina. Lì ci è rimasto, nonostante il dolore, per l'intera partita continuando a dispensare consigli e caricare i compagni, tenendo alto il morale sempre in quella che era una partita decisamente importante. La Juventus quindi deve ripartire dai leader e tra questi, nonostante il mese di stop, c'è certamente anche Federico Gatti.





