Bordocam - Tudor, la prima con la Juventus: la richiesta a Veiga, il rimprovero a Nico. 'Come se stesse giocando'

La prima di Tudor allo Stadium

Sabato Igorper la prima volta ha calpestato il prato dell'Allianz Stadium da allenatore della Juventus. Un sogno che si è coronato, lui che prima era stato calciatore bianconero e poi vice di Andrea Pirlo. Dazn infatti ha dedicato uno speciale Bordocam per la prima del tecnico croato sulla panchina bianconera. Una vittoria per 1-0 contro il Genoa di Patrick Viera grazie al goal di Kenan, lo ricorderete.Tudor era visibilmentealla sua prima panchina bianconera, entrando in campo hache avevano il posto sopra al tunnel. Poi è iniziata la sua sfida, il tecnico croato esasperava i movimenti, sembrava quasi stesse giocando lui., ara la fascia senza accorgersi di essere uscito dall'area tecnica. Ad un certo punto protesta e viene ammonito. Vive però l'intera partita con le punte dei piedi dentro al campo, pronto ad entrarci, la tensione e le emozioni sono proprio tangibili.



Tudor, il rimprovero a Nico Gonzalez



Tudor, la richiesta a Renato Veiga



Tudor, i retroscena

Ad un certo punto si arrabbia con Nico Gonzalez. L'esterno argentino mentre il tecnico continuava ad urlare: "Avanti, avanti!" batte una rimessa laterale all'indietro. Tudor a questo punto lo rimprovera, chiede un calcio aggressivo, sempre pro attivo. Esattamente quello che non è stata questa rimessa. Poco dopo i consigli sono ancora per l'ex Fiorentina a cui Tudor chiede di servire Yildiz sul "lato debole" dove sarebbe potuto essere molto efficace nell'uno contro uno.Il richiamo poi è verso il centrale difensivo Renatoa cui Tudor chiede di orchestrare la difesa, di farsi sentire, di parlare con i compagni di reparto. Anche se al primo errore difensivo proprio di Veiga ad avere la peggio è Federicocon la rottura della tibia.Quello che emerge però dalla prima di Tudor sulla panchina è che il tecnico non stacchi mai gli occhi dai propri giocatori, infatti il gruppo squadra percepisce la fiducia del tecnico ed è evidente in campo. Lo trasmette anche con il linguaggio del corpo. In una sola settimana ha stravolto quelle che erano le idee della Juventus.





