Adesso Thiago Motta sceglie la continuità: le prime idee verso Juventus-Atalanta

Infortuni, rosa ristretta, tanti impegni settimanali e quindi la necessità di ruotare. In tutto questo, ha dato pochi punti di riferimento e, nel corso della stagione, la sua Juventus è cambiata molto: sia come idee tattiche che come uomini chiamati ad interpretarle. Adesso, però, delle premesse fatte in incipit è rimasto ben poco, se non un'infermeria che fatica a svuotarsi del tutto. Niente, però, che impedisca al tecnico bianconero di decidere di dare continuità in vista del prossimo big match, lo scontro diretto contro

Juve-Atalanta, cosa cambia e cosa resta

Juve-Atalanta, la probabile formazione

Di Gregorio

Weah

Kalulu

Kelly

Cambiaso

Thuram

Locatelli

Yildiz

McKennie

Nico Gonzalez

Kolo Muani

Thiago Motta, infatti, sembra aver trovato una formazione tipo sulla quale fare affidamento, puntando su un gruppo di giocatori che garantiscano stabilità ed equilibrio alla squadra. Nonostante gli imprevisti e le difficoltà, la Juventus sta cercando di consolidare il proprio gioco, costruendo automatismi e una struttura solida che possa, chissà, riproporsi anche nella prossima stagione. Intanto, il match contro l'Atalanta rappresenta un test fondamentale per le ambizioni bianconere e potrebbe dare ulteriori conferme sulle scelte del tecnico.D'ora in avanti, la Juventus non può permettersi passi falsi: la continuità sarà la chiave per rimanere competitivi fino alla fine della stagione e provare a centrare gli obiettivi prefissati.Come dicevamo, adesso la parola d’ordine è continuità. Un cambio, però, ad oggi sembra necessario. Federico Gatti è in dubbio per un affaticamento muscolare e anche se dovesse farcela per le convocazioni è probabile che possa partire dalla panchina; al suo posto Kalulu per fare coppia con Kelly. Dietro di loro Di Gregorio; a destra l’ormai insostituibile Weah che sta garantendo coperture e spinta, a sinistra il recuperato Cambiaso.In mezzo al campo favorita la coppia Locatelli-Thuram: costruzione, strappi, copertura. Una coppia che sta garantendo quanto Thiago Motta ricerca dalla sua mediana. Così come McKennie, nel ruolo di trequartista, sta dando all’allenatore quello che ricerca in quella posizione. Dovrebbe restare ancora fuori, dunque, Teun Koopmeiners.Nessun cambio davanti con Nico Gonzalez e Yildiz sulle ali impegnati a mettere sotto pressione la difesa della Dea e innescare Kolo Muani che non segna da un mese ed è ora chiamato a spezzare il digiuno e tornare sui ritmi di gennaio.