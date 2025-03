Juventus, dalla Continassa: Renato Veiga torna in gruppo, le ultime su Gatti

AFP or licensors



Juventus, le ultime su Renato Veiga

Juventus, come sta Federico Gatti?



Juventus, verso l'Atalanta, come si può sostituire Gatti?

L'allenamento odierno doveva essere un punto di svolta chiave per capire quali fossero le condizioni di Renatoe di Federicoverso la sfida di domenica sera che sarà chiave per la Juventus che allo Stadium ospiterà l'Atalanta. Sfida che potrebbe regalare alla squadra di Thiago Motta addirittura il terzo posto in classifica in Serie A e questo spiega quanto sia importante la sfida.Una bella notizia però sembra esserci per il tecnico della Juventus Thiago Motta. Infatti, Renato Veiga che si era fermato nella sfida di Eindhoven contro il PSV è tornato oggi ad allenarsi con il gruppo squadra.quindi il dolore dovrebbe essere diminuito. Una vera e propria corsa contro il tempo per cercare di regalare a Thiago Motta un aiuto nel reparto offensivo che già è molto ridotto.A proposito di reparto difensivo ridotto a causa degli infortuni, nella seduta di ieri si è fermato Federico Gatti che ha rimediato un affaticamento muscolare. Nella giornata di oggi infattirispetto a quello del gruppo squadra. Le sue condizioni saranno valutate domani nell'allenamento di rifinitura verso la sfida di domenica.Le prime idee del tecnico italo brasiliano sembrano quelle di schierare Lloyd Kelly in mezzo alla difesa affiancato da Pierre Kalulu che ha smaltito il proprio infortunio. Veiga potrebbe infatti partire dalla panchina anche se è tornato ad allenarsi con il gruppo.





