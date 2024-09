Juventus, Nico Gonzalez come vice Vlahovic?

"Falso nove? No, è un. Può giocare molto bene lì, come Yildiz e Weah. Se quella palla dalla sinistra di Cambiaso fosse stata un po' più precisa avrebbe fatto goal, perché di testa è forte". Così, dopo Juventus-Roma, ha parlato di, che proprio nel match all'Allianz Stadium ha fatto il suo esordio con la maglia bianconera subentrando all'83' a. Sì, al serbo, e non come ci si poteva aspettare a Kenan Yildiz. E questo per una scelta ben precisa del tecnico italo-brasiliano, che evidentemente vede nell'argentino la possibilità di giocare da attaccante puro sfruttando i cross dei compagni anche con eventuali colpi di testa.Nella sua carriera Nico Gonzalez ha già avuto modo di agire in questo ruolo che ora pare tanto anomalo: bisogna però tornare ai tempi dello Stoccarda, perché alla Fiorentina è capitato pochissime volte. Thiago Motta, stando alle sue parole di ieri, sembra intenzionato a riproporlo come nove anche a breve. E se fosse davvero così si spiegherebbe bene una scelta di mercato della Juventus, che in estate ha deciso di non ingaggiare un sostituto di Vlahovic accontentandosi di, che tuttavia non si è ancora visto tra i convocati essendo in fase di recupero dall'infortunio che lo ha costretto a saltare l'Europeo. In questo senso, l'argentino potrebbe rivelarsi davvero molto prezioso.





