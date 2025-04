Juventus, effetto del 'nuovo sponsor' sulla Borsa: il titolo risale e vola a +4%

Getty Images



Juventus, effetto main sponsor sul titolo in Borsa

Giornata importante in casa Jper le novità arrivate sul fronte del nuovo sponsor di maglia , con la trattativa in corso del club bianconero con Jeep e Visit Detroit come riferito da Sport Business. Notizie che non sono passate inosservate e che hanno un riflesso anche sul titolo della Juventus in Borsa, tornato a salire dopo giorni difficili (non solo per il club bianconero).Negli ultimi giorni il titolo della Juventus, come molti altri, era sceso a causa dei dazi presentati dall’amministrazione statunitense guida da Donald Trump. Oggi cambio di tendenza invece per i colori bianconeri. I un martedì dove l’indice FITSE MIB ha chiuso con un +2,49%, recuperando 819,02 punti base, come riporta Calcio e Finanza, i

Oltre ad un effetto rimbalzo dopo la situazione venutasi a creare con l'annuncio dei dazi, a impattare positivamente sul titolo bianconero è l'indiscrezione che riguarda appunto il doppio sponsor con cui la Juve è in trattativa, ovvero Jeep, marchio che fa parte di Stellantis il cui primo azionista è la holding della famiglia Agnelli-Elkann Exor, e la società che porta il nome di Visit Detroit, dove, non a caso, c'è anche una base produttiva di Jeep.