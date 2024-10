Juventus, le cinque notizie di oggi domenica 13 ottobre

Nonostante la sosta nazionali, è stata una giornata ricca di novità importanti in casa Juventus. Dalla grande partita delle ragazze di Max Canzi in un Allianz Stadium quasi tutto esaurito al rientro anticipato di McKennie, passando per il calciomercato.Come anticipato, laè stata protagonista di un match importante, che ha visto le bianconere imporsi sullacon una cornice stupenda: il pubblico juventino ha infatti dato un grande segnale di sostegno alla squadra. La Juve ora è prima in solitaria, con tre punti di vantaggio sulla Fiorentina seconda.Dall'altra parte preoccupano le condizioni di. Il centrocampista ha lasciato la nazionale statunitense e tornerà a Torino in anticipo. Nessuna presenza con Pochettino in questa pausa per il bianconero, che spera di recuperare in vista dellaLa questione infortuni porta inevitabilmente al calciomercato, congià al lavoro per individuare il sostituto di. Tutto questo e molto altro nella giornata di oggi, che ha visto la Juventus protagonista seppur lontana dal campo.





