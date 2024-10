Jonathan David Juve, la sua stagione

Presenze: 13

Minuti: 983’

Goal: 8

Assist: 2

Un goal ogni: 123’

Vlahovic Juve, la sua stagione

Presenze: 9

Minuti: 758’

Goal: 7

Assist: 1

Un goal ogni: 108’

In casa Juventus è una questione prioritaria. Il club bianconero sta lavorando per trovare un accordo che renda il suo ingaggio più sostenibile a lungo termine, considerando che l'attuale stipendio del numero 9 serbo rappresenta un impegno economico rilevante per le casse del club.Qualora non si arrivasse a un'intesa, non è escluso che Vlahovic possa lasciare Torino al termine della stagione. In tal caso, la Juventus starebbe già pensando a un possibile sostituto. Tra i nomi in cima alla lista dei desideri della dirigenza spicca quello di Jonathan David, attaccante del Lille. Il giovane canadese, autore di ottime prestazioni in Ligue 1, viene visto come il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Vlahovic.La situazione è in evoluzione, e molto dipenderà dall'esito delle trattative tra la Juventus e il centravanti serbo nei prossimi mesi.