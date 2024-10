La necessità di un sostituto



Milan Skriniar: la scelta ideale



Altre opzioni

Il popolo bianconero ha espresso chiaramente la propria preferenza: Milansarebbe l'uomo giusto per colmare il vuoto lasciato dall'infortunio di Gleison. Il passato interista? Un dettaglio trascurabile per molti tifosi, che vedono nel difensore slovacco una soluzione solida e affidabile. Congià costretti agli straordinari, la necessità di rinforzare la difesa diventa stringente, epotrebbe davvero essere quell'“opportunità” a cui Cristiano Giuntoli ha fatto riferimento in una recente intervista.Oltre alla ricerca di un attaccante, la Juventus deve anche trovare un sostituto per Bremer, che a causa di un grave infortunio al ginocchio salterà il resto della stagione. Con le sole opzioni di Gatti, Kalulu, Cabal e Danilo, e adattamenti temporanei come Locatelli o Savona, il reparto difensivo appare sotto pressione. L’idea è di evitare soluzioni di ripiego, come pescare tra gli svincolati, e puntare a un rinforzo di qualità nel mercato di gennaio.Scartata l'ipotesi Sergio Ramos,emerge come il profilo perfetto per soddisfare le esigenze della Juventus. Non solo ha esperienza consolidata in Serie A, ma ha già dimostrato di poter giocare sia in una difesa a tre che a quattro. La sua insoddisfazione attuale al PSG potrebbe facilitare una trattativa, con Giuntoli che potrebbe sfruttare i buoni rapporti con il club parigino per portare lo slovacco a Torino.Se l'opportunità Skriniar non dovesse concretizzarsi, la Juventus potrebbe tornare a considerare due nomi già discussi in estate: Jakub Kiwior e Maxence Lacroix. Kiwior, che ha già lavorato con Thiago Motta ai tempi dello Spezia, sarebbe una scelta naturale, soprattutto ora che il polacco sembra in uscita dall'Arsenal. Lacroix, invece, rappresenta un’opzione meno immediata, vista la necessità di trattare con il Wolfsburg.Tra le altre alternative ci sarebbedell'Empoli, che resta sotto osservazione. Infine, Thiago Motta continua a seguire attentamente la crescita di Pedro Felipe della Next Gen, dimostrando il suo attaccamento ai giovani talenti. Anche se al momento rappresenta una soluzione tampone, il giovane difensore potrebbe trovare spazio nel corso della stagione.