, quella di quelle che fanno venire i brividi e fanno salire l’adrenalina. Da una giornata di festa però emerge un aspetto: laÈ certamente presto per dare verdetti e sentenze, ma la Juventus Women oggi diverte e fa divertire chi la guarda.Rita Guarino alla vigilia aveva detto che l’avrebbe vinta chi avrebbe approcciato con maggiore leggerezza, termine che forse aveva colpito i lettori, ma in fondo è stato lo specchio della sfida.con la spensieratezza delle giovani, con il coraggio di giocare con il baricentro alto, di permettere i duelli uno contro uno, senza paura. Con la leggerezza di chi non pensava di star affrontando le giallorosse, ma la consapevolezza di aver preparato la sfida al meglio nonostante sia stata preparata soltanto in tre giorni. Le bianconere sono tornate alle 5 di mattina da Olso, nella mattinata di giovedì però già si allenavano agli ordini di Max Canzi.Esattamente come ha fatto oggi la Vecchia Signora. Con il coraggio, la grinta e il sacrificio ma sopratutto con l’unione., lo si vede dalle esultanze: dalle corse verso la panchina subito dopo aver segnato, per prendersi quel abbraccio collettivo, senza dimenticare nessuno, come una famiglia.Le emozioni non prendono il sopravvento ma c’è spazio anche per loro. La Juventus Women oggi ha nove punti di vantaggio sulla Roma, ma soprattutto ha la consapevolezza del proprio valore, dei propri mezzi.nel riscaldamento prima di fare due palleggi con il pallone. È nelle indicazioni da leader di Caruso, ormai veterana nonostante i 24 anni, è nel cuore dell’esultanza di Sofia Cantore verso la tribuna. Il vento ora è cambiato, la Juventus Women ne esce vincente ma soprattuto consapevole, ed è quello che conta. La stagione è ancora lunga, ma i presupposti per sognare ci sono.





