Weah, il retroscena di mercato svelato dal padre George

Intervenuto al Festival dello Sport,ha parlato della Juve, dell'esperienza di suo figlio Timothy e anche degli anni al Milan. Come sottolineato dall'attuale presidente della Liberia stesso, il periodo in rossonero fu molto felice per lui, e Weah ha ringraziato il lavoro di. Parlando di, impegnato a recuperare l'infortunio che l'ha fermato nelle ultime partite, l'ex Milan ha anche svelato un retroscena sul suo arrivo'Quando è stato il momento mi ha detto che lui è cresciuto con i suoi amici di New York e che si sentiva di giocare nella nazionale degli. E’ stata un’opportunità in più da cogliere e non c’era motivo che io gli mettessi il bastone tra le ruote. Avevo parlato adi lui, lo stava osservando per il Milan,'.