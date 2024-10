Juventus, McKennie torna in anticipo dalla Nations League



deve già fare le valigie: il centrocampista statunitense tornerà infatti a Torino nonostante la sosta nazionali. La Nations League continua per gli USA allenati da, ma l'ex Chelsea dovrà fare a meno del centrocampista della Juve anche per l'impegno con il Messico. McKennie non era sceso in campo neanche contro, e Pochettino aveva dichiarato che era stato a causa di alcuni problemi.

Come comunicato dalla stessa nazionale statunitense, McKennie è tra i cinque giocatori che tornerà in anticipo dalla pausa nazionali. Il motivo sarebbe legato al fastidio che l'ha costretto a rimanere fuori anche nella scorsa partita. Nelle prossime ore, dunque, il centrocampista tornerà a Torino.





