Juventus, le notizie del giorno

Campo, mercato e tante parole, giornata piena di notizie in casa Juventus, non tutte positive però. I bianconeri si sono allenati in preparazione della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, in programma domani all'Allianz Stadium. Non ci sarà Andreache non recupera dal problema alla caviglia.C'è stato il Golden Boy 2024, con anche Kenanprotagonista della serata e premiato come giocatore più votato sul web. E dalla serata di gala sono arrivate parole importanti per il mercato della Juventus. Due giorni dopo il finale molto acceso di Juventus-Venezia e l'episodio che ha visto protagonista Vlahovic, ci sono state alcune novità sulla questione.