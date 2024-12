Antonio Silva Juve, cosa dice la titolarità

Antonio Silva Juve, la situazione

Antonio Silva, la partita contro l’Avs

Antonio Silva, i numeri della partita

Minuti: 90’

Salvataggi: 3

Intercetti: 1

Duelli a terra (vinti): 2 (1)

Duelli aerei (vinti): 6 (3)

Tocchi: 94

Passaggi precisi: 78/86 (91%)

Passaggi lunghi (prec.): 16 (13)

torna nella lista dell’undici di partenza dele, nel campionato portoghese, non succedeva dal 28 settembre. In generale, l’ultima volta era stata nella coppa nazionale, il 23 novembre. In mezzo, un gran vociare di mercato, il tecnicoche lo mette da parte: proprio lui, designato tra i migliori talenti portoghesi della sua generazione e con un percorso che fin qui si districa tra alti e bassi.La titolarità di Antonio Silva sembra essere un messaggio chiaro, quasi una risposta alle aperture dell’agente Mendes : per il Benfica resta un giocatore chiave nelle rotazioni, anche se non più un titolare fisso. Tradotto: chi lo vuole deve essere disposto a pagare.Al momento, la Juventus ha avuto contatti concreti solo con Jorge Mendes, l'agente del difensore del Benfica, per cercare di concretizzare l'affare. La situazione è nata dall'insoddisfazione del giocatore, che non vuole essere una riserva e spera di lasciare Lisbona. Mendes, con buoni rapporti con Giuntoli, sta cercando di trovare una soluzione che accontenti tutte le parti, puntando su un prestito oneroso con riscatto fissato a una cifra importante. Questo approccio potrebbe dare alla Juve margini economici più ampi in futuro.Oltre le manovre di mercato, le risposte del campo. E sono risposte contrastanti per la Juventus. Sono risposte ottime perché Antonio Silva ha sfoderato una prestazione di alto livello, a livello difensivo ma anche come prima impostazione e conduzione palla, ieri sera contro l’Avs. Ma le risposte ottime date dal campo, come dicevamo, rischiano di far arroccare il Benfica su richieste che, soprattutto a gennaio, possono rivelarsi troppo onerose.