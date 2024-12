Jorge Mendes su Conceicao e Antonio Silva

Jorge, uno dei più importanti agenti al mondo, presente alla premiazione del Golden Boy, ha parlato del futuro di FranciscoL'esterno dellaè in prestito dal Porto ma il club bianconero ha già in mente di ingaggiarlo a titolo definitivo dall'anno prossimo.è un giocatore differenti, con molto talento che può giocare in ogni squadra, la Juve è molto contenta di Conceicao, Conceicao è molto contento di stare alla Juve."VUOLE RIMANERE ALLA JUVE - "No resta al 100% quando va a firmare. Ma è una possibilità forte perché lui vuole rimanere alla Juve e la Juve anche va a fare tutto per continuare con lui""Non lo è troppo presto"