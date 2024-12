Vlahovic Juve, la risposta

Come sarà accolto Vlahovic

Alla Juventus tiene banco il caso Dusan Vlahovic . L'attaccante serbo, protagonista del gol del definitivo 2-2 su rigore contro il Venezia sabato sera all’Allianz Stadium, non è andato su tutte le furie per i fischi e i cori provenienti dalla curva bianconera, bensì per alcune gravi minacce di morte ricevute da un singolo tifoso presente nel settore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Digos sta esaminando i filmati dell’impianto per risalire all’autore delle intimidazioni rivolte al numero 9 bianconero.In risposta all’accaduto, Vlahovic ha voluto affidare ai social un messaggio di chiarimento e appello ai tifosi. Nella sua storia su Instagram, il serbo ha scritto: “Capisco il rammarico per gli ultimi risultati e avete tutto il diritto di manifestarlo. Vi ho sempre rispettati, dando tutto per questa maglia, e vi ringrazio per il supporto quotidiano. Ora è fondamentale continuare a sostenere e ripartire UNITI tutti insieme. Fino alla fine”.L’occasione per testare l’accoglienza dei tifosi arriverà già domani sera, quando la Juventus affronterà il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia. Una partita che servirà non solo a ritrovare il sorriso sul campo, ma anche a misurare il clima attorno al centravanti.