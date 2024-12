Difesa in emergenza, ma chance di rotazioni

Lanon può permettersi di rimuginare sul deludente 2-2 casalingo contro il. Domani i bianconeri saranno nuovamente in campo all’Allianz Stadium, questa volta per il debutto negli ottavi di Coppa Italia. A Torino arriverà il Cagliari, avversario già affrontato in Serie A ad ottobre, in un match che terminò 1-1 e lasciò l’amaro in bocca aQuella partita rappresentò uno dei momenti più complicati della stagione per il tecnico, che però domani potrà tornare a dirigere la squadra dalla panchina dopo aver scontato la squalifica contro il Venezia.La situazione in difesa resta critica: gli uomini a disposizione sono contati e difficilmente Andreasarà recuperabile prima del prossimo impegno di campionato contro il. Tuttavia, in mediana potrebbe esserci qualche rotazione. Tra i candidati a partire dal primo minuto c’è, che spera in una chance per dimostrare il suo valore e contribuire alla causa bianconera.La Juventus è chiamata a una risposta immediata. Dopo i passi falsi in campionato, la Coppa Italia rappresenta un’occasione importante per ritrovare fiducia e solidità. Thiago Motta punta su un mix di esperienza e freschezza per superare un Cagliari che, nonostante le difficoltà in Serie A, si è dimostrato avversario ostico. I bianconeri sanno di non poter sottovalutare l’impegno: avanzare nella competizione è fondamentale per mantenere vivi tutti gli obiettivi stagionali.