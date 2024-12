Juventus-Cagliari, perchè non ci sarà Douglas Luiz?



Il centrocampista brasiliano della Juventus Douglas Luiz salterà la sfida di Coppa Italia di domani sera alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino contro il Cagliari. Contrariamente rispetto a quanto si pensava non sarà a disposizione di Thiago Motta. Quale sarà il motivo?Il giocatore approdato in estate dall'Aston Villa infatti sta eseguendo un programma concordato per la gestione dei carichi di lavoro di allenamenti e partite. Quindi, come da programma, salterà la sfida di domani sera allo Stadium.Cambiaso e Rouhi si sono allenati anche oggi a parte ed anche loro difficilmente prenderanno parte alla sfida di domani sera.





