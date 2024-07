L'attenzione del mondo, in questa giornata, è stata ovviamente catalizzata dall'arrivo di Thiago Motta al J Medical . Il nuovo allenatore della Juventus ha sostenuto i test medici prima di visitare le strutture del club bianconero. Infine, il tecnico zebrato ha rilasciato anche le prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club.Questa lunedì 8 luglio, però, ha lasciato in dote anche altre notizie legate al mondo bianconero: su tutti Khephren Thuram, ormai prossimo all'approdo in quel di Torino.