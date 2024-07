Primo giorno diperche, dopo essere sbarcato all'ombra della Mole nella serata di domenica, ha sostenuto questa mattina le visite al J Medical. Il nuovo tecnico bianconero ha inoltre preso confidenza con la Continassa e con tutte le strutture del club, dove sarà impegnato a dare forma al proprio progetto tecnico da allenatore della Juventus. Il tecnico italo-brasiliano ha poi rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club direttamente dagli studi di Juventus Creator Lab. Di seguito ecco le sue dichiarazioni:"Sono felice, sono contento, ho trovato tanti tifosi che mi stavano aspettando, tanti giovani, che mi hanno trasmesso questa voglia di iniziare la stagione, di vedere la squadra giocare. Mi sono trovato in un posto meraviglioso per poter lavorare. Non ho bisogno di dire che questa squadra è storica, sono convinto che insieme faremo un grandissimo lavoro.Sarà sicuramente una stagione impegnativa ma, allo stesso tempo, bellissima, con tantissime partite. Speriamo di giocare il massimo delle partite perché vuol dire che stiamo andando bene e questo è il nostro obiettivo. Vi faccio un grande saluto, speri di incontrarvi presto nel nostro stadio e negli altri stadi d’Italia. Noi daremo tutto sul campo perché alla fine possiamo esser orgogliosi di questa squadra".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui