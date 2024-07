ha svolto nella giornata di oggi le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto che lo legherà allaper le prossime stagioni. L'ormai ex attaccante della Juventus, che ha preso confidenza con le strutture del Viola Park, in attesa di iniziare ufficialmente la propria avventura in maglia viola. In attesa dell'annuncio ufficiale da parte del club gigliato, il classe 2000 ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali ai canali ufficiali della società gigliata:“Non vedo l’ora di cominciare gli allenamenti. Ho visto già alcuni compagni e non vedo l’ora di conoscerli tutti. Ho scelto Firenze perché è una città con tanta ambizione ed è quello che sto ricercando ora. Ieri ho visto il Viola Park, ci sono campi meravigliosi e strutture d'avanguardia. Questo è un importante stimolo per andare in campo e dare il 100%”.





