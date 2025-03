Renato Veiga prova a forzare i tempi: può recuperare per Juventus-Atalanta?

2025 Getty Images

Renato Veiga è fermo ai box da due settimane abbondanti. Il difensore portoghese, arrivato a gennaio in prestito dal Chelsea, si è infortunato nel corso della gara di ritorno dei playoff di Champions League contro il PSV. Il classe 2003 ha accusato la lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra che l'ha costretto forzatamente ai box.Dopo aver saltato le partite contro Cagliari e Verona, però, l'ex centrale del Basilea è pronto a forzare i ritmi per tornare il prima possibile a disposizione di Thiago Motta, con il tecnico bianconero che considera Veiga un elemento di assoluta affidabilità e sicurezza e l'obiettivo, comune, è quello che il calciatore di proprietà del Chelsea possa tornare protagonista in questo segmento finale di stagione.

Renato Veiga recupera per Juventus-Atalanta?

Domenica 9 marzo, la Juventus scenderà in campo contro l'Atalanta in occasione del match valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie A. Una sfida delicatissima, classifica alla mano, che di fatto mette in palio il terzo posto in campionato. Il grande dubbio in casa Juve è se Veiga riuscirà ad essere a disposizioneNella giornata di oggi, mercoledì 5 marzo, il difensore portoghese proverà a forzare i ritmi lavorando in gruppo. Sarà di fatto un test generale per capire se il giocatore potrà tornare ad allenarsi a pieno regime e di conseguenza riuscire a strappare la convocazione per il big match dell'Allianz Stadium.Si attende dunque il responso dalla Continassa per capire se Thiago Motta potrà tornare a contare da subito sul difensore in maglia numero 12 o se il rientro dovrà essere positicipato magari alla trasferta di Firenze di domenica 16 marzo, altro appuntamento cruciale in questo rush finale di stagione che si preannuncia caldissimo.