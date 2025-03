Gatti, Kelly o Kalulu: Thiago Motta deve scegliere la coppia difensiva per Juventus-Atalanta

È iniziata un'altra settimana semplicemente cruciale in casa Juventus, con i bianconeri che sono chiamati a preparare la delicata sfida di domenica 9 marzo, quando all'Allianz Stadium arriverà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.Una sfida che, in termini di classifica, vale molto, per non dire moltissimo. La Juventus, vincendo, aggancerebbe proprio la Dea al terzo posto in classifica, scavalcandola virtualmente in virtù del rendimento negli scontri diretti. In caso contrario, Madama vedrebbe spegnersi quel lumicino di speranza che si era riacceso alla voce Scudetto e, soprattutto, si ritroverebbe con il quarto posto come unico obiettivo spendibile.

Gatti, Kelly o Kalulu: chi gioca in difesa contro l'Atalanta?

In vista del faccia a faccia di Torino, Thiago Motta sarà chiamato a sciogliere alcuni nodi relativi alla formazione che scenderà in campo contro i bergamaschi. Tra questi c'è la composizione del pacchetto difensivo che, in attesa di Renato Veiga, potrà contare anche sul rientro di Pierre Kalulu, già sceso in campo nel segmento finale di partita contro il Verona.L'elemento imprescindibile del reparto difensivo bianconero sembra essere ancora una volta Federico Gatti, baluardo insostituibile del pacchetto arretrato zebrato. Gatti, infatti, vive un momento di forma straordinario e con sole 11 partite rimaste al termine della stagione viene difficile pensare che Motta possa rinunciare al numero 4, per logiche di turnover, proprio nel momento più caldo e decisivo.Diverso, invece, il discorso relativo a chi ricoprirà il ruolo di partner difensivo del centrale di Rivoli. Lloyd Kelly ha impressionato, per crescita e solidità, nelle ultime uscite ma il ritorno in campo di Pierre Kalulu rappresenta per forza di cose un fattore del quale non si può tenere conto. I venti minuti contro il Verona, infatti, sono serviti da proverbiale antipasto per testare ritmo e condizione. E il responso è stato positivo.La sensazione, infatti, è che per la sfida contro l'Atalanta, Thiago Motta sia intenzionato a puntare proprio sul centrale francese, ovvero colui che andò in goal nella gara d'andata giocata lo scorso 15 gennaio al Gewiss Stadium di Bergamo, una delle ultime partite di Kalulu prima dell'infortunio che l'ha tenuto ai box per oltre un mese.Il peggio è però ormai alle spalle e adesso il numero 15 è pronto a ritrovare il suo posto al centro del pacchetto arretrato. E si parte subito con una sfida delicatissima. Una notte da grandi occasioni. Una di quelle nelle quali rinunciare al classe 2000 è molto complicato.