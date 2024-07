Sostanzialmente è stato il giorno di Thiago Motta . Nella prima serata di oggi il tecnico italo-brasiliano è atterrato all'aeroporto di Milano Malpensa per poi spostarsi subito alla Continassa e dare ufficialmente il via alla sua avventura sulla panchina della, che sul campo inizierà mercoledì con il raduno dei (pochi) giocatori a disposizione.Questa domenica 7 luglio, però, ha lasciato in dote anche altre notizie legate al mondo bianconero, soprattutto sul fronte del calciomercato che si sta facendo sempre più rovente e interessante con Cristiano Giuntoli operativo a pieno regime.