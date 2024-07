Juventus, Thiago Motta in arrivo: gli aggiornamenti LIVE

Juventus, quando inizierà la preparazione

Juventus, la durata del contratto di Thiago Motta

L'attesa sta davvero per terminare. Il tecnico italo-brasiliano arriverà in città in giornata. Segui su IlBianconero.com tutti gli aggiornamenti LIVE sull'arrivo di Thiago Motta.- Intanto Thiago può sorridere, tutti i giocatori della Juventus hanno terminato gli impegni con le rispettive nazionali e potrà averli a disposizione quindi con anticipo rispetto all'inizio del campionato.Thiago Motta, dopo aver trascorso le vacanze in portogallo,Sta per cominciare a tutti gli effetti la sua avventura da allenatore della Juventus.Thiago Motta anticiperà di qualche giorno l'inizio della preparazione estiva. La Juve infatti si riunirà mercoledì 10 luglio alla Continassa per effettuare i test atletici e poi nei giorni successivi iniziare a tutti gli effetti la preparazione in vista della stagione.Thiago Motta ha firmato con la Juventus un contratto triennale, fino al 2027. Per i bianconeri inizia un nuovo ciclo dopo i tre anni di Massimiliano Allegri alla guida del club.