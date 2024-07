Copa America, Brasile eliminato: Douglas Luiz sbaglia il rigore



Douglas Luiz, i numeri sui rigori

Grande delusione per il Brasile che esce ai quarti di finale della Copa America. La nazionale verdeoro è stata eliminata dall'Uruguay ai calci di rigore dopo lo 0-0 nei novanta minuti di gioco. Come da regolamento infatti, fino alla finale niente supplementari in caso di paritàFinisce 4-2 a favore dell'Uruguay la sfida dagli undici metriIl difensore del Real Madrid è stato il primo a calciarlo e la sua conclusione è stata parata da Sergio Rochet. Douglas Luiz invece ha incrociato colpendo il palo. Di seguito il VIDEO del rigore sbagliato dal nuovo giocatore della Juventus.Douglas Luiz come nelle precedenti partite è entrato solo nei minuti finali, all'81esimo per la precisione. Una scelta in questo caso fatta magari proprio pensando ai calci di rigore, visto che il centrocampista è diventato uno specialista nell'ultima stagione'unico errore era stato proprio l'ultimo calciato prima della Copa America, in semifinale di Conference League contro l'Olympiakos.