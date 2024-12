Non è una luce in fondo al tunnel, ma almeno è una piccola consolazione dopo una gara che ha lasciato tanto amaro.è tornato ad allenarsi in gruppo e ci sarà contro il Bologna. Insieme a lui Thiago Motta ha ritrovato anche, che era stato ancora alle prese con un nuovo problema muscolare. DV9 farà parte del match e se sta bene potrebbe anche partire già dal primo minuto . Sul fronte mercato, invece, sembra sempre più sfilacciato il rapporto trae la Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, sarebbe stato proprio il centrocampista a chiedere di essere ceduto.Oggi è stata anche la giornata del: la competizione si giocherà negli Stati Uniti tra il 15 giugno e il 13 luglio 2025. Nella giornata di domani ci saranno inoltre i sorteggi, con la Juve che potrebbe rischiare di trovare una big europea lungo il suo cammino.





