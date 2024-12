L'annuncio

DAZN emitirá en exclusiva en todo el mundo el Mundial de Clubes de la FIFA 2025™ TODOS los partidos, en directo y GRATIS



Comenzamos la aventura este jueves con el sorteo desde las 18:45h española https://t.co/CeYDSUMIvx

#FIFACWC — DAZN España (@DAZN_ES) December 4, 2024

Saràa trasmettere in diretta e in esclusiva le partite de, che scatterà il prossimo 15 giugno 2025 e al quale prenderanno parte anchee Inter. Il nuovo Mondiale per Club andrà in scena la prossima estate negli USA per la prima volta con il format rivoluzionato a 32 squadre. Domani, giovedì 5 dicembre, si terranno i sorteggi della fase a gironi. La FIFA, dopo aver annunciato diversi accordi di sponsorizzazione (l’ultimo con Bank of America), nelle ultime settimane si è concentrata sulle trattative per quanto riguarda i diritti tv e ora si è finalmente arrivati alla soluzione definitiva, con DAZN che trasmetterà gratuitamente tutte le partite.





