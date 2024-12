Dove può andare Fagioli?

"Fiducia finita". Titola così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando di, la cui avventura allasembra ai titoli di coda (almeno per ora). A spingerlo verso un cambiamento, che ora è lui stesso a chiedere, è il poco spazio trovato nelle ultime settimane, che in numeri si traduce in due sole presenze dal primo minuto nelle ultime undici partite e meno di un tempo giocato nell'ultimo mese.non lo vede proprio, nemmeno nella totale emergenza; lo ha provato anche sulla trequarti, posizione che comunque lui non gradisce, e in ogni caso per il tecnico più che un problema di caratteristiche è una questione di atteggiamento, perché il giovane centrocampista fatica a trovare quella continuità di rendimento che pretende da tutti.Troppi alti e bassi, sia in partita che in allenamento, che lo hanno spinto a preferirgli Manuel Locatelli. E ora? Ora Nicolò non è più incedibile, anche perché dalla sua cessione la Juve potrebbe ricavare una ricca plusvalenze. Il club lo valuta 25-30 milioni di euro, e gli estimatori non mancano: daldi Roberto De Zerbi alfino alla Premier League, ma anche ildi Antonio Conte. Fagioli cerca una squadra che gli garantisca più spazio, quella continuità di cui ha estremamente bisogno dopo il lungo stop per la squalifica. Cambiare aria, dunque, potrebbe essere per lui più necessario che mai.





