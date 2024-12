Vlahovic e Adzic convocato per Juve-Bologna?

Arrivano, finalmente, buone notizie dalla seduta pomeridiana che la Juventus ha svolto nella giornata di mercoledì alla Continassa. Sorride, soprattutto, Thiago Motta che ritrova due pedine da aggiungere al proprio scacchiere: Dusan Vlahovic e Vasilije Adzic si sono infatti allenati a pieno regime insieme al resto del gruppo.Il rientro in gruppo di Vlahovic e Adzic rappresenta, di fatto, un segnale importantissimo in vista di Juventus-Bologna. I due giocatori saranno sicuramente a disposizione per la sfida di campionato che vedrà i bianconeri sfidare il Bologna, sabato, all'Allianz Stadium.





