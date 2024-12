Quando tornano in campo gli indisponibili

La situazione è ormai chiara: la Juventus sta vivendo una situazione di emergenza a causa dei diversi infortuni. Oltre agli stop più lunghi come quelli di, la Juve ha fatto a meno anche disin dall'inizio della stagione. Le difficoltà sono però continuate e la lista degli indisponibili si è allungata sempre di più: contro il Lecce erano 9, motivo per cui Thiago Motta ha pescato da. Un primo mezzo sorriso si può abbozzare da oggi:è tornato ad allenarsi in gruppo e ci sarà contro il Bologna, e chissà che non possa anche partire dal primo minuto . Oltre al serbo è tornato anche, reduce da diversi problemi muscolari che lo hanno tormentato sin dal ritiro estivo.Per il prossimo match di campionato, però, la Juve probabilmente non potrà contare ancora su diversi giocatori, che potrebbero rientrare in diverse occasioni:stanno ancora lavorando per tornare in campo. Al momento i primi tre sembrerebbero orientati verso il recupero per il match di Champions League dell'11 dicembre, quando a Torino sarà ospite il Manchester City. Discorso diverso, ancora una volta, per Nico Gonzalez: l'obiettivo per l'argentino è esserci contro il Venezia, a due mesi e mezzo di distanza dall'infortunio contro il Lipsia.





