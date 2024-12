Juve, Vlahovic torna in gruppo: può partire titolare?

La notizia più importante per la Juventus è arrivata direttamente dalla Continassa: Dusan Vlahovic è tornato ad allenarsi in gruppo (einsieme a lui). Il serbo, dopo essersi fermato con la Nazionale, ha saltato tre partite con i bianconeri e le difficoltà sono state diverse. Per cominciare, parlano i numeri: una rete in tre partite e zero vittorie. Tradotto, davanti si fatica tanto, troppo senza DV9. Un altro aspetto è stata la girandola di adattamenti che Thiago Motta ha sperimentato, passando, con il risultato che nessuno dei due è riuscito davvero a incidere. Il ritorno di Vlahovic, perciò, concede un momento di respiro all'allenatore bianconero, ma nulla di più.Perché il ritorno di Vlahovic è "solo" una boccata d'aria per Motta? Innanzitutto, la sua presenza non significa automaticamente tornare a vincere, anche se il suo contributo nel reparto offensivo si è dimostrato - con e senza di lui - determinante. Sarà dunque un'arma fondamentale contro il Bologna, ma servirà. La domanda, dunque, sorge spontanea: Vlahovic potrà già partite titolare contro i rossoblù? Al momento si va verso una risposta positiva, perché l'attaccante si è allenato con il gruppo e se starà bene la sua titolarità sarà confermata, considerata anche la solita coperta corta nel reparto offensivo.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui