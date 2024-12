Come cambia la Juventus con Vlahovic

Aumentano le soluzioni sulla trequarti

In vista della sfida contro il Bologna, laritroveranno, finalmente,che - dopo tre partite saltate - tornerà a vestire la maglia bianconera come non accadeva dal 9 novembre scorso, giorno del Derby contro il Torino. Il classe 2000, infatti, si è infortunato con la maglia della Serbia nel corso del match di Nations League contro la Danimarca. Un problema di natura muscolare, di non grave entità, ma che l'ha costretto a saltare le sfide con Milan, Aston Villa e Lecce. Il suo rientro per la sfida contro i rossoblù è stato ormai certificato nella giornata di mercoledì 4 dicembre, con DV9 che è tornato ufficialmente ad allenarsi in gruppo alla Continassa. E questa, per Thiago Motta, non può che rappresentare la più bella delle notizie.Il ritorno di Vlahovic consentirà a Thiago Motta di andare a colmare una lacuna pesantissima all'interno del suo undici titolare, ovvero quella della prima punta. Un ruolo rimasto inevitabilmente scoperto con l'infortunio del serbo e dai lunghi stop che stanno bloccando anche Milik e Nico Gonzalez. Il tecnico della Juventus ha ovviato a tale situazione schierando Timothy Weah in qualità di falso nove, ma il ritorno di Vlahovic permetterà a Madama di ritrovare il suo riferimento offensivo che, al netto, di qualche prestazione un po' altalenante rimane un tassello imprescindibile all'interno del 4-2-3-1 tracciato dal tecnico bianconero.Con Vlahovic in campo la Juve tornerà ad avere, innanzitutto, il suo capocannoniere stagionale, visti i 9 goal messi a referto tra Serie A e Champions League. In seconda battuta, la formazione bianconera può tornare ad alzare il peso specifico del reparto offensivo, apparso evidentemente troppo 'scarico' e leggero nelle ultime uscite.L'inserimento di Vlahovic nell'undici titolare, come detto, fa guadagnare a Thiago Motta un potenziale catalizzatore in termini realizzativi e, al contempo, offre all'ex tecnico del Bologna maggiori soluzioni sulla trequarti. Ai vari Yildiz, Koopmeiners e Conceicao, infatti, si potrà aggiungere anche Weah, pronto a tornare nella sua collocazione ideale di esterno offensivo.





