Il passato con Guardiola e una nuova sfida in bianconero



Un nome al centro delle strategie di mercato



La risposta del giocatore: restare e dimostrare

Tutti lo aspettano, e in fondo anche lui non vede l'ora di tornare., però, non è ancora pronto. Il suo rientro non arriverà in tempo per la sfida contro il Bologna all'Allianz Stadium. Anche ieri, il centrocampista brasiliano ha lavorato a parte, e continuerà a farlo nei prossimi giorni, con l'obiettivo di accelerare il recupero all'inizio della prossima settimana. La data cerchiata in rosso è quella del match contro il Manchester City, una sfida speciale contro la sua ex squadra, dove vuole essere protagonista e dare un contributo decisivo.Nel 2017, Guardiola non trovò spazio per lui al Manchester City, dopo l’arrivo dal Vasco da Gama. Un doppio prestito al Girona e il successivo trasferimento all’Aston Villa sembravano aver chiuso quella parentesi senza rancore. Oggi, però, Douglas Luiz è chiamato a un'altra sfida, questa volta in maglia bianconera. Dopo un inizio di stagione complicato, il brasiliano si è fermato per un risentimento muscolare poco prima della sfida contro lo Stoccarda, che avrebbe dovuto giocare da titolare.In questi giorni, il nome di Douglas Luiz è stato accostato più alle manovre di mercato che al calcio giocato.Per farlo, sarà necessario liberare spazio salariale e incassare dalle cessioni. Arthur potrebbe rappresentare una soluzione, ma difficilmente garantirà un ritorno economico significativo. Tra i giocatori “sacrificabili”, Luiz è quello con maggior valore potenziale: acquistato con grandi aspettative, iIl brasiliano, con fermezza, ha ribadito internamente di voler restare a Torino e dimostrare il suo valore.Aveva scelto la Juventus per crescere, imporsi in Serie A e vivere un’esperienza in una delle grandi d’Europa, che gli ricordava persino i colori del suo amato Vasco da Gama.L’arrivo di Thiago Motta sulla panchina bianconera aveva rinnovato l’entusiasmo del giocatore, pronto a lavorare con un allenatore che apprezza la qualità tecnica e tattica del centrocampista. La trattativa che lo ha portato a Torino non era stata semplice, con il mancato trasferimento di McKennie all’Aston Villa che aveva rischiato di far saltare tutto. Alla fine, l’intesa tra Monchi e Giuntoli ha permesso di realizzare un colpo voluto fortemente dal club.