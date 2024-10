Giornata importante e soprattutto giornata di vigilia per lache domani scende in campo all'Allianz Stadium per affrontare il Parma nel match valevole per il primo e unico turno infrasettimanale del campionato, con i bianconeri chiamati a rispondere dopo la pesante vittoria del Napoli in casa del Milan.Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita confermando una notizia estremamente positiva, ovvero il pieno recupero di Teun Koopmeiners che sarà recuperato e quindi a disposizione per la sfida contro i ducali.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui