Yildiz gioca titolare contro il Parma?

Chi gioca alle spalle di Vlahovic?

I numeri di Yildiz in stagione

12 presenze

10 da titolare

3 goal

2 assist

851 minuti giocati

La prima doppietta in, nonché i primi due sigilli del suo campionato arrivati nella notte magica di San Siro, hanno alzato vertiginosamente l'hype nei confronti di. Il numero 10 della- entrato dalla panchina - ha infatti confezionato due sigilli d'autore, al Meazza, che hanno permesso ai bianconeri di evitare la prima sconfitta in campionato, andando a strappare un clamoroso 4-4. Un impatto semplicemente devastante per il gioiello turco che ora sogna di intraprendere un percorso all'insegna della continuità.Yildiz, nonostante la grande prova a Milano, partirà per la seconda volta consecutiva dalla panchina anche in vista del match contro il Parma. Nel 4-2-3-1 di Thiago Motta, infatti, non dovrebbe esserci spazio dall'inizio per il classe 2005, comunque pronto ad alzare il tasso qualitativo della formazione bianconera a gara in corso.Thiago Motta sembra intenzionato a dare continuità all'assetto iniziale della squadra che ha affrontato l'Inter. Se Conceicao e Weah saranno nuovamente chiamati a spartirsi le corsie laterali. Chi agirà sulla trequarti? La scelta dovrebbe ricadere nuovamente su McKennie, reduce dalla grande prova contro l'Inter. La capacità di inserirsi del texano è un'arma che il tecnico bianconero apprezza tantissimo e che quindi è pronto a sfruttare anche contro il Parma.​





