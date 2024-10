Thiago indica la strada; dove deve migliorare la Juventus

Inter-Juventus, cosa non ha funzionato

Lasi prepara a sfidare iopo il pareggio rocambolesco contro l'Inter. Una gara in cui ci sono state grande giocate e errori clamorosi da parte dei bianconeri. Thiago Motta alla vigilia si è voluto concentrare su alcuni aspetti in particolare; situazioni in cui la Juve deve migliorare fin da subito per evitare di trovarsi in difficoltà come successo nelle ultime partite.Affrontando il tema dei tanti rigori concessi, (5 nelle ultime 5 partite) il tecnico non ha nascosto il problema, anzi: "Una cosa da migliorare, sicuramente. Tante cose da migliorare. Dobbiamo finire sempre in 11 e non causare rigori". Ecco, oltre ai penalty subiti, tanti in modo ingenuo, anche evitare espulsioni che possono compromettere le gare. In questo senso ce ne sono state due nelle ultime serate di Champions.Ma al di là degli episodi come questi"Per tutti arrivano i momenti di difficoltà, durante una gara. Non possiamo allungare tantissimo questo tempo. Dobbiamo gestire meglio. Per rimanere in partita, per uscire da questi minuti", ha spiegato facendo riferimento all'inizio del secondo tempo a San Siro, dove la squadra effettivamente è stata in difficoltà. "10-12' all'inizio della ripresa c'è da gestire meglio", ha aggiunto poi,Insomma, Thiago sembra avere le idee chiare su dove la Juventus deve migliorare