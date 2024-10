Tutti i rigori contro la Juventus

Già cinque rigori contro in nove giornate di campionato e tre di Champions League (di cui uno parato da Mattia Perin), tutti oggettivamente corretti. Il dato non può che preoccupare la, anche se il problema di fondo è potenzialmente di "semplice" risoluzione.All'origine dei penalty concessi finora dai bianconeri, infatti, sembra esserci "solo" un'evidente mancanza di concentrazione, o comunque una scarsa serenità nel contesto della partita, che domenica hanno visto persino giocatori esperti come(già colpevole con lo Stoccarda) incartarsi contro l'Inter al punto da commettere errori ingenui e incomprensibili, di una banalità sconcertante.Lo stesso si può dire di, che prima contro il Lipsia e poi contro il Cagliari ha dimostrato di non essere in campo con l'attenzione necessaria per scongiurare danni tranquillamente evitabili. Tutte situazioni che la squadra di Thiago Motta ha pagato a caro prezzo. E che ora, con una difesa già di per sè in difficoltà dopo l'infortunio di Gleison Bremer, non può più permettersi.





