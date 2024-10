La conferenza stampa di Thiago Motta



Di cosa parla Thiago Motta?

La conferenza stampa prediarriva in un momento cruciale della stagione, con la Juventus reduce da un pirotecnico 4-4 contro l’Inter. Dopo questa gara intensissima, il tecnico avrà l’occasione di fare il punto sulla prestazione della sua squadra, analizzando cosa ha funzionato e dove invece c’è margine di miglioramento in vista dell’incontro contro il Parma."Che Juve mi aspetto? Sarà una partita diversa, vogliamo competere, fare una grande prestazione per arrivare al risultato. Dobbiamo meritarlo. Fare bene in tutte le fasi per alzare la probabilità di avere il risultato positivo""Non esiste nessun malinteso, nessun calo di impegno negli allenamenti. Sono scelte che faccio prima della partita e abbiamo bisogno di tutti. Federico fa parte di questo gruppo. Quando ha giocato ha fatto bene, le scelte vanno fatte per il bene della squadra. Ma non esiste niente di niente"."Se dovesse riposare? Quando riposerà, vedremo il momento e la partita che affronteremo. Quello di cui avremo bisogno davanti. Tanti possono giocare con caratteristiche diverse. Vediamo nel momento, se arriverà. Vedremo"."Episodi? Una cosa da migliorare, sicuramente. Tante cose da migliorare. Dobbiamo finire sempre in 11 e non causare rigori"."Soluzioni? Sicuramente tante cose fatte bene, però 10-15 minuti all'inizio della ripresa dobbiamo gestire meglio. Essere in partita, unirci di più, essere preoccupati. Per tutti arrivano i momenti di difficoltà, durante una gara. Non possiamo allungare tantissimo questo tempo. Dobbiamo gestire meglio. Per rimanere in partita, per uscire da questi minuti, venendo fuori e avendo la possibilità di andare a cercare il risultato positivo"."Non solo da lui, la crescita. Come da tutti gli altri. Sono grandi giocatori. Lo dimostrano in allenamento, in partita. Ottima prestazione come i suoi compagni. Sono molto contento"."Non avremo Gleison, Douglas, Arek, Nico. Recuperiamo Koop, vedremo se dall'inizio o in partita"."Voleva vedere le risposte? Tante ore di lavoro, tutti i giorni. Scelte fatte. Poi dopo la partita, se si vince è andata bene, se si perde è andata male"."Cosa spero? Non guarderò la partita. Ceno a casa con la famiglia. Il Milan è lontano, il Napoli lo abbiamo già affrontato"."Tutto il positivo va continuato, ma la testa è al 200% sul Parma. Squadra molto complicata da affrontare, dobbiamo fare una grande prestazione domani, con il nostro pubblico, cercando il risultato che vogliamo"."Buonissima squadra, con giocatori interessanti, prepara molto bene le partite. Si difende molto bene. Anche altre partite ha giocato bene. Come sempre, la nostra partita dobbiamo giocare al nostro massimo, in entrambe le fasi, e fare del nostro meglio per domani, per portarla dalla nostra parte"."Dopo San Siro? Dei momenti in cui abbiamo fatto molto bene, 10-12' all'inizio della ripresa c'è da gestire meglio, unirsi, abbiamo finito molto meglio la partita. Avendo la possibilità di vincerla. Uno spettacolo bello. Rimane nel passato, ma pensiamo alla prossima. La testa focalizzata sulla gara. Il resto sono opinioni. Contano pochissimo".- "Sono concentrato sul nostro bel calendario, tutto il resto conta relativamente poco. Soprattutto domani. Perché la prossima è la più importante. Tutti fanno il suo. Ognuno ha la sua opinione rispettabile. La mia è che abbiamo fatto dei momenti molto bene e altri in cui c'era da migliorare. Già subito. Normalmente ci sono momenti in cui gli avversari possono stare meglio della nostra. Gestire i momenti per fare quel che serve per la vittoria".In conferenza stampa, è probabile che Motta risponda alle domande sulla capacità della Juventus di gestire la fase difensiva, emersa come un aspetto delicato nel recente pareggio, e sulla necessità di consolidare l’efficacia in attacco, visto l'ottimo numero di gol segnati contro l’Inter. Thiago Motta potrebbe inoltre soffermarsi sull’importanza di mantenere la giusta mentalità per evitare cali di concentrazione e sull’approccio al match contro il Parma, una squadra che porta avanti un gioco propositivo e ben strutturato.