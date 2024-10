Abbiamo una risposta. Che non è poco. Soprattutto se consideriamo tutto il chiacchiericcio attorno a Federico Gatti. Perché non giocava? Per scelte mirate o per un malinteso? Thiago Motta dice: "Non esiste nessun malinteso, nessun calo di impegno negli allenamenti. Sono scelte che faccio prima della partita". Caso chiuso.



Scelte che il mister è chiamato a fare anche stavolta, a prescindere dalle assenze. Non ci saranno ancora Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Milik e naturalmente Bremer. Torna Koopmeiners, e sarà pronto a giocare, magari pure dal primo minuto.



Ne abbiamo parlato nel consueto punto post conferenza, a cura del nostro inviato a Torino, Cristiano Corbo.