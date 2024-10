Conferma per Danilo

Torna Gatti

Turno di riposo per Kalulu

Il calendario si infittisce sempre di più. Dopo la partita con lo Stoccarda e quella pirotecnica contro l'Inter, a distanza di tre giorni lasi appresta a tornare nuovamente in campo per ospitare ilall'Allianz Stadium nel turno infrasettimanale di Serie A. Per la sfida interna contro i ducali, Thiago Motta può evidentemente pensare a qualche rotazione all'interno del proprio undici titolare. Modifiche all'assetto iniziale che potrebbero riguardare anche la difesa.Al netto degli errori pesanti e decisivi contro Stoccarda e Inter, Danilo viaggia spedito verso la terza partita consecutiva da titolare. Il difensore brasiliano, apparso in evidente difficoltà nelle ultime uscite, ha incassato nuovamente la fiducia del suo allenatore, pronto a riproporlo ancora una volta al centro del pacchetto a quattro di difesa.Al fianco del brasiliano è tutto pronto per il ritorno dal primo minuto di Federico Gatti, rimasto in panchina contro Stoccarda e Inter, e ora pronto a riprendersi il suo posto all'interno del pacchetto arretrato di Thiago Motta.Chi dovrebbe invece osservare un turno di riposo è Pierre Kalulu. Per il francese, non brillante nel match di San Siro, potrebbe essere arrivato il momento di rifiatare. Dallo scorso 14 settembre, giorno del match in casa dell'Empoli, il classe 2000 ha giocato nove partite consecutive con una maglia da titolare diventando in brevissimo tempo uno degli imprescindibili di Thiago Motta.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui